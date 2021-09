Fußball : Viele Tore für Deutschland

Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané sind eigentlich super Fußballer. Aber bei der Europameisterschaft im Sommer lief es bei ihnen nicht so toll. Den drei Angreifern gelang bei dem Turnier kein Treffer für Deutschland.

In den letzten Tagen klappte das viel besser. Innerhalb einer Woche gewann die deutsche Mannschaft drei Spiele. Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané schossen zusammen acht Tore. Am Mittwoch gewann Deutschland 4:0 gegen Island. In dem Spiel ging es um die WM-Qualifikation. Also darum, wer nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft mitspielen darf. Die...

