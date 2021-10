Fußball : Viele Torschützinnen für Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat nicht nur eine oder zwei Spielerinnen, die Tore schießen. Am Dienstag gewann die Mannschaft mit 7:0 gegen das Team aus Israel. Die sieben Tore schossen dabei sechs verschiedene Spielerinnen!

Bei dem Spiel ging es um die Plätze bei der nächsten Weltmeisterschaft im Jahr 2023. Vorher steht für die Fußballerinnen aber noch ein anderes Turnier an. Nächstes Jahr im Sommer wird die Europameisterschaft in England ausgetragen. An diesem Donnerstag wird ausgelost, wer am Anfang des Turniers gegen wen spielt. Die deutsche Trainerin Martina Voss-Tec...

