Elektronik : Vier Räder, aber kein Lenkrad

Auf die Plätze, fertig, los! Dann rasen die Rennwagen in Las Vegas im Land USA um die Wette. Das Besondere dabei: In den Rennwagen sitzen keine Menschen. Die Autos fahren autonom, also selbstständig.

Dabei bekommen alle Teams die gleichen Roboter-Autos mit Kameras, Lasern und anderer Technik. Jedes Team entwickelt dann ein Programm, mit dem das Auto durch den Kurs fährt. In einem Rennen fahren zwei Autos gegeneinander. Es geht darum, sich abwechselnd zu überholen. Dabei wird die Geschwindigkeit immer weiter gesteigert. Und zwar so lange, bis ein A...

