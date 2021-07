Schiffbau : Vom Schiff ins Tauchboot

Wie ein großes Schiff zum Urlaub machen. So sieht die «Crystal Endeavor» auf den ersten Blick aus. Das konnte man am Wochenende erleben. Da verließ das neue Schiff seine Werft in der Stadt Stralsund an der Ostsee. Nun ist es auf dem Weg nach Island.

Es gibt aber einige Unterschiede zu anderen Kreuzfahrtschiffen. Zum Beispiel sind Hubschrauber an Bord, Schlauchboote und Kajaks für Ausflüge. Sogar ein kleines Tauchboot können die Urlauber benutzen, etwa wenn sie das Polarmeer erkunden. Deshalb ist auch von einem Expeditions-Kreuzfahrtschiff die Rede. Leisten können sich so eine Reise allerdings nur...

