Konflikte : Von den Wettkämpfen ausgeschlossen

Immer wieder sagen Leute: Den Sport etwa bei Olympischen Spielen und die Politik sollte man streng trennen. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Doch so einfach funktioniert es nicht.

Das wurde am Donnerstag klar: Die Länder Russland und Belarus wurden von den Paralympics ausgeschlossen. Die Paralympics sind olympische Wettbewerbe für Menschen mit einer Behinderung, die am Freitag in Peking starten. Der Grund für den Ausschluss ist der Krieg Russlands gegen sein Nachbarland Ukraine. Die Entscheidung überraschte viele. Noch am Tag z...

