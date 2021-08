Schulen : Von Sitzplänen und Freundschaften

Mein rechter, rechter Platz ist frei, ich wünsche mir einen Freund herbei! Neben wem man in der Schule sitzt, ist alles andere als egal. Nun hat sich auch eine Forscher-Gruppe mit Sitzplänen beschäftigt.

Es beginnt mit einem geliehenen Radiergummi, einer kurzen Frage zu den Hausaufgaben oder in der Pause auf dem Schulhof: In der Schule entstehen viele Freundschaften. Erst recht, wenn man Stunde für Stunde nebeneinander sitzt. Zu diesem Ergebnis kamen jetzt auch Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Ländern. Auch Kinder, die sonst nicht so viel ...

