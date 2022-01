Ski : Vorbereiten in der Nacht

Früh aufzustehen, lohnt sich für Skifahrer. Denn wenn kaum jemand unterwegs ist, sind die Pisten zum Fahren noch perfekt. Damit morgens alles stimmt, arbeiten Menschen wie Rüdiger Meyer am Abend und in der Nacht. Er ist Pistenraupen-Fahrer in einem Skigebiet im Gebirge Harz. Mit der Pistenraupe sorgt er dafür, dass die Flächen zum Skifahren perfekt sind.

In der Dunkelheit fährt Rüdiger Meyer los. Die Pistenraupe ist ein breites Gefährt mit einer Art Baggerschaufel vorne dran. Damit schiebt Rüdiger Meyer auf den Hängen den Schnee zurecht. Am Ende glättet er ihn, bis alles stimmt. Trotz Nebel und Dunkelheit hat sich der Pistenraupen-Fahrer noch nie verfahren. «Ich kenne hier jede Ecke und praktisch auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.