Wahlen : Vorteil für bekannte Leute in der Politik

In zwei Bundesländern gleichzeitig haben die Menschen ihre Lieblingspartei gewählt. Das Ergebnis fiel sehr verschieden aus. Dafür gibt es eine Erklärung. Die ist auch wichtig für die nächste Wahl der deutschen Regierung.

Hier jubelt eine Partei über den Sieg, dort eine ganz andere. So verschieden sah es am Sonntag nach der Wahl in zwei Bundesländern aus. Dabei liegen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sogar direkt nebeneinander im Südwesten von Deutschland. Außerdem standen größtenteils dieselben Parteien auf den Wahlzetteln. Für zwei Parteien sah das Ergebnis aber...

