Ausstellungen : Was haben wir im Kopf?

Unsere Bewegungen, was wir fühlen oder wie wir denken: All das wird von unserem Gehirn gesteuert. Deshalb sagt man auch: Das Gehirn ist das wichtigste Organ des Menschen. Ein Museum in der Stadt Bonn hat dem Organ nun eine eigene Ausstellung gewidmet.

Besucherinnen und Besucher lernen hier zum Beispiel, dass ihr Gehirn weich ist wie Wackelpudding und außerdem klein! Denn das Gehirn macht nur zwei Prozent unseres Gewichts aus. Das bedeutet: Bei einem 40 Kilogramm schweren Kind wiegt das Gehirn nicht mal ein Kilo. In der Ausstellung geht es aber auch darum: Wie kann uns unser Gehirn austricksen? Ist...

