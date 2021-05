Brände : Wasser marsch vom Auto aus!

Ein großer weißer Kanister steht auf der Ladefläche eines Autos. 600 Liter Wasser passen da rein. Das ist etwa so viel wie das Wasser in vier Badewannen. Dieser Kanister soll künftig beim Kampf gegen Waldbrände helfen.

Bei dem Kanister handelt es sich um einen Löschtank. Er ist an eine Pumpe angeschlossen und mit einem Schlauch verbunden. So können Förster kleinere Feuer löschen. Zum Beispiel, wenn sie einen Waldbrand als erstes entdecken. Auch die Feuerwehr rückt bei Bränden im Wald natürlich an. In diesem Jahr droht in vielen Gegenden wieder Waldbrandgefahr. Der G...

