Raumfahrt : Weihnachten im Weltraum

Der Astronaut Matthias Maurer wird an Weihnachten sehr weit weg von zu Hause sein: Er befindet sich nämlich im Moment auf der internationalen Raumstation ISS. Weihnachten wird er also im Weltraum verbringen.

Für ihn wird das ein besonderer Moment, sagt er. «Ich werde ja quasi alle Orte dieser Welt von oben sehen. Und gedanklich dann auch mit all diesen Menschen auf der Erde gemeinsam Weihnachten feiern zu können - ist ein schöner Gedanke.» Auch an Weihnachten wird Matthias Maurer aber normal arbeiten müssen, also etwa Experimente durchführen. Erst danach ...

