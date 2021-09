Klima : Weltweit kämpfen Menschen für besseren Klimaschutz

Weltweit demonstriert «Fridays for Future» am Freitag für das Klima. In Deutschland machen die Klimaschützer zwei Tage vor der Bundestagswahl darauf aufmerksam, wie wichtig diese Wahl für unsere Zukunft ist. Reichen die Klima-Ziele der Parteien aus?

Diese Wahl entscheidet über unsere Zukunft! So heißt es im Streikaufruf von «Fridays for Future». Gestreikt wurde am Freitag unter dem Motto: Alle fürs Klima! Weltweit gingen viele Menschen auf die Straße. In Deutschland fanden die Proteste zwei Tage vor der Bundestagswahl statt. Freitag war auch der Tag, an dem der Wahlkampf der Parteien offiziell fü...

