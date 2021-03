Verkehr : Weniger Autos, weniger Staus

Es ist nervig: Man sitzt im Auto, aber es geht nicht vorwärts. Der Grund? Stau. Für viele Menschen gehört der Stau zu ihrem täglichen Arbeitsweg. Wie viel Zeit sie dabei verlieren, wird jedes Jahr von Experten untersucht. Nun wurden die Ergebnisse für das Jahr 2020 vorgestellt.

Dabei kam heraus: In Deutschland steht man in der Stadt München am längsten. Dort haben die Menschen im ganzen Jahr im Schnitt 65 Stunden im Stau verbracht, also mehr als zwei Tage! Das klingt viel, ist aber weniger als in den Jahren davor. Im Corona-Jahr 2020 haben die Menschen in Deutschland nämlich insgesamt weniger Zeit im Stau gestanden als in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.