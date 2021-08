Brände : Weniger Honig, weil Pinien fehlen

Dieser Nadelbaum mag Wärme. Deshalb wächst die Pinie vor allem am Mittelmeer, also auch in dem Land Türkei. Manche nennen die Pinie auch Schirm-Kiefer, wegen ihrer Form: Sie trägt ihre Krone rund wie ein Schirm.

Für Imker in der Türkei sind diese Bäume sehr wichtig. Denn ihre Spezialität ist die Herstellung von Pinienhonig. Dafür sammeln die Bienen Honigtau. Das klingt vielleicht etwas schräg: Aber dieser Tau wird von Insekten ausgeschieden. Er landet als kleine Zuckerpfütze auf der rauen Pinien-Rinde. Da finden ihn die Bienen. Auf diese Weise wird in der Tür...

