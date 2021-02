Schulen : Weniger Sitzenbleiber

Nach den Sommerferien beginnt das neue Schuljahr. Doch nicht für alle Schüler und Schülerinnen bedeutet das, dass sie in die nächsthöhere Klasse kommen. Jedes Jahr bleiben Tausende Kinder und Jugendliche sitzen. Sie wiederholen eine Klasse, manche auch freiwillig.

Im Sommer 2019 ging es 143 600 Schülerinnen und Schülern so. Das waren etwas weniger als noch vor 20 Jahren. Die Zahlen wurden am Dienstag veröffentlicht. Am häufigsten blieben Kinder und Jugendliche im Bundesland Bayern sitzen. In Berlin war der Anteil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.