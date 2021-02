Luftverkehr : Wie sich die Flughafen-Feuerwehr vorbereitet

Drei Rutschen und große Sessel zum Filme gucken: Das klingt wie eine Mischung aus Spielplatz und Kino. Doch die Sessel und Rutschen gehören zur neuen Feuerwache des Frankfurter Flughafens. In den Sesseln können die Feuerwehrleute die Zeit bis zum Einsatz ausruhen. Doch wenn es brennt, muss es schnell gehen.

«Stiefel an und Hose hochziehen, Jacke drüber, Helm auf - in 30 Sekunden muss man einsatzfähig sein», erklärt die Flughafen-Mitarbeiterin Annette Rückert. In kürzester Zeit müssen die Feuerwehrleute dann über Rutschen und Stangen von den Ruheräumen in ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.