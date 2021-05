Tiere : Willkommen, neue Löwen!

Sie liegen friedlich im Gras, halten ihre Gesichter in die Sonne und kuscheln miteinander. Offenbar haben sich die vier Löwen schnell an ihr neues Zuhause gewöhnt. Dabei sind die Tiere erst vor einigen Wochen umgezogen. Sie wohnen jetzt im Zoo in der Stadt Schwerin im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Löwe Shapur ist der Jüngste unter den vier Raubkatzen. Er ist fünf Jahre alt und hat vorher in einem Zoo im Land Frankreich gelebt. Seine drei neuen Mitbewohnerinnen waren bis vor kurzem in einem Zoo in England. Und warum sind sie jetzt nach Schwerin umgezogen? Der Zoo dort hofft, dass die Löwen gemeinsam Nachwuchs bekommen....

