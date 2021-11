Gesundheit : Winzige Teilchen verschmutzen die Luft

Winzige Teilchen in der Luft können schädlich sein. Das Problem mit dem Feinstaub wird aber bekämpft, und unsere Luft wird besser. Was es damit auf sich hat und was die Verbesserungen mit Klimaschutz zu tun haben, erfährst du hier.

Man kann die kleinen Teilchen nicht sehen, dafür sind sie zu winzig. Trotzdem verschmutzt dieser Feinstaub unsere Luft und kann im schlimmsten Fall krank machen. Fachleute haben untersucht, wie hoch die Feinstaub-Belastung der Luft in Europa ist. Was genau ist Feinstaub? Der Name erklärt es schon: Mit Feinstaub meint man superfeine Staubteilchen. Sie...

