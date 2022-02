Wirtschaft : Winziges Teilchen mit großer Auswirkung

Ein neues Auto für die Familie? Die neueste Konsole zum Spielen? Wer sich so etwas kaufen will, muss gerade oft warten. Denn es fehlt ein winziges Bauteil. Länder in Europa wollen nun mehr dagegen tun.

Auf dem Parkplatz reihen sich die fast fertigen Autos nebeneinander. In den Fabriken müssen die Arbeiter unfreiwillige Pausen einlegen. Denn um ein Auto zu bauen, fehlen gerade wichtige Teilchen: Mikrochips! Das sind Bauteile für die Elektronik in sehr verschiedenen Produkten. Die Bauteile speichern Informationen und geben Befehle weiter. Solche Mikroc...

