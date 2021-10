Fußball : WM-Platz gesichert

Bis zur nächsten Weltmeisterschaft im Fußball dauert es noch mehr als ein Jahr. Doch seit Montagabend steht fest: Die deutsche Mannschaft wird bei dem Turnier dabei sein. Deutschland gewann am Montag mit 4:0 gegen Nordmazedonien.

Mit diesem Sieg hat die Mannschaft einen Platz bei der WM sicher. Das Turnier wird nächstes Jahr in dem kleinen Land Katar im Nahen Osten ausgetragen. Weil es dort im Sommer so heiß ist, wurden die Spiele in den November und Dezember verlegt. Bei den letzten großen Turnieren hatte die deutsche Mannschaft nicht so gut abgeschnitten. Nächstes Jahr wolle...

