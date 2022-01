Klima : Wusstest du, dass ...? - Die weite Reise der Lachse

Wusstest du, dass Lachse in ihrem Leben weite Strecken schwimmen? Das machen sie, um an bestimmten Orten ihren Laich abzulegen, also ihre Eier. Das nennt man auch laichen. Dafür kommen sie zum Beispiel in den Rhein. Danach machen sich die Fische wieder auf den Weg zurück in den Atlantik.

Der Rhein ist also ein wichtiger Fluss für Lachse. Allerdings nutzt auch der Mensch diesen Fluss. Dort fahren Schiffe, es gibt Wasserkraftwerke und das Wasser wird an einigen Stellen gestaut. Das macht es den Fischen nicht leicht. Tierschützer helfen ihnen. Sie beseitigen manche Hindernisse und sorgen für sauberes Wasser. Trotzdem geht die Zahl der Lachse im Rhein seit einigen Jahren wieder zurück. Die Gründe dafür werden noch erforscht. Auch der Klimawandel soll eine Rolle spielen. Der führt zum Beispiel dazu, dass in einem extrem heißen Sommer sehr wenig Wasser durch den Rhein fließt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.