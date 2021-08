Wusstest du, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo der Boden dauerhaft gefroren ist? Permafrost wird das genannt. Diese Permafrostböden gibt es zum Beispiel in Alaska, Kanada und in Sibirien im Norden von Russland.

Vielleicht hast du im Zusammenhang mit der Klimakrise schon von Permafrost gehört. Durch die Erderwärmung taut der eigentlich dauerhaft gefrorene Boden auf. Menschen, die in diesen Gebieten leben, spüren das deutlich. In einigen Regionen Russlands entstehen zum Beispiel riesige Löcher in den Straßen und Gebäude drohen einzustürzen. Besonders die russis...

