Regierung : Wusstest du, dass ...? - Lieber weg aus Deutschland

Wusstest du, dass früher eine Menge Leute aus Deutschland weggehen wollten? Sie wanderten von hier aus, um woanders ein besseres Leben zu finden. Was sie dort in weiter Ferne erwarten würde, das wussten sie nicht. Es war ein Weg ins Unbekannte.

Besonders viele Menschen zog es in die sogenannte Neue Welt, damit war Amerika gemeint. Der Weg war weit und früher nur auf Schiffen möglich. Deshalb kamen über die Jahre Millionen Menschen nach Bremerhaven. Diese Stadt in Norddeutschland wurde so zu einem der größten Auswandererhäfen in Europa. Heute gibt es dort ein Museum, das Auswandererhaus. Zwar...

