Gesundheit : Wusstest du, dass ...? - Mediziner bei der Bundeswehr

Wusstest du, dass bei der Bundeswehr auch Ärzte und Ärztinnen zu den Soldaten zählen? Auch etwa Sanitäter und Sanitäterinnen gehören dazu. Normalerweise kümmern sie sich um die Leute, die bei der Bundeswehr arbeiten.

Aber solche Spezialisten können eben auch in Notlagen woanders helfen. Am Mittwoch startete ein Flugzeug mit solchen Bundeswehrsoldaten Richtung Portugal in den Süden von Europa. Denn in dem Land ist die Corona-Lage viel schlimmer als in Deutschland. Di...

