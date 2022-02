Gesellschaft : Wusstest du, dass ...? - Verrückt nach Tee

Wusstest du, dass in einer Gegend in Deutschland besonders viel Tee getrunken wird? Ostfriesland liegt im Nordwesten Deutschlands. Regelmäßige Teezeiten gehört dort zum Alltag vieler Menschen.

Normalerweise wird dabei schwarzer Tee getrunken. Hinzu kommt ein Löffelchen Sahne und ein Stück Zucker. Das Stückchen wird Kluntje genannt. Eine bestimmte Sorte Kluntje gibt es jedoch in Ostfriesland gerade kaum zu kaufen. Das liegt an dem Verpackungsmaterial. Davon sei nicht genug da, um den kleinen Zucker abzufüllen und in die Läden zu bringen, sa...

