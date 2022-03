Kindernachrichten-welt-des-wissens : Wusstest du, dass ...? - Wilde Flamingos

Wusstest du, dass in Deutschland Flamingos in freier Wildbahn leben? Bestimmt hast du die Vögel mit dem rosafarbenen Gefieder und dem langen Hals schon mal in einem Zoo oder im Fernsehen gesehen. Im Münsterland im Westen Deutschlands kann man sie im Frühling auch in Freiheit beobachten.

Schon seit einigen Jahrzehnten brüten dort einige Flamingos in einem Naturschutzgebiet. „Sie finden dort gute Bedingungen“, sagt eine Expertin. Die ersten Vögel seien gerade aus ihrem Winterquartier aus den Niederlanden zurückgekehrt. Weitere Paare werden noch erwartet. Mehr als 60 Flamingos können mittlerweile in der Gegend jedes Jahr beobachtet werd...

