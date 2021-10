Wissenschaft : Ziemlich genaue Fotos aus dem Weltall

Sie heißen Doris, Julia, Victoria oder Sylvia. Ist hier die Rede von einer Mädchen-Sportmannschaft? Nein! Es geht um Asteroiden. Also Felsbrocken, die um die Sonne kreisen.

Die meisten Asteroiden befinden sich zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Nun ist es Forschern gelungen, ziemlich genaue Fotos von 42 dieser Asteroiden aufzunehmen. Die Bilder sind mit einer Teleskopeinrichtung im Land Chile in Südamerika aufgenommen worden. Auf den ersten Blick sehen die schwarz-weißen Aufnahmen gar nicht so besonders aus. Doch so...

