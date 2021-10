Hunger : Zu hungrig, um in der Schule aufzupassen

Die Menschen essen Blätter und Gras, weil ihnen andere Nahrungsmittel fehlen. In Land Madagaskar haben Trockenheit und Dürre zu einer schlimmen Hungersnot geführt.

Der Boden ist ausgetrocknet. Seit Langem hat es nicht richtig geregnet in Madagaskar. Kommt doch einmal Regen, ist der harte Boden kaum in der Lage, das viele Wasser aufzunehmen. Besonders der Süden des afrikanischen Landes ist von der Dürre betroffen. So trocken war es dort seit 40 Jahren nicht mehr! Die Dürre trifft die Menschen extrem hart. «In der...

