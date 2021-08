Wissenschaft : Zufälliges Treffen im All

Die Venus bekommt Besuch. Gleich zwei Sonden von der Europäischen Weltraumorganisation Esa fliegen am 9. und 10. August an diesem Planeten vorbei. Eine dritte Sonde aus Japan ist auch dort unterwegs. So viel ist bei der Venus sonst nicht los.

Alle Sonden sammeln Daten für die Forschung und gehören zu verschiedenen Missionen. Dass die Sonden dort aufeinandertreffen, war eigentlich nicht geplant. Es habe Verzögerungen bei den Missionen gegeben, sagt Simon Plum von der Esa. Jetzt freuen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber über die vielen Daten. «Dass man die Venus aus drei ...

