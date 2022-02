Natur-nachhaltigkeit : Zwei Blitze brechen alle Rekorde

Meistens sieht man den Blitz nur für einen kurzen Augenblick. Dann ist er schon wieder verschwunden. Selten hält sich ein Blitz auch mal länger am Himmel. Im Land Uruguay in Südamerika hatte es aber etwas Besonderes gegeben: Da war ein Blitz für etwa 17 Sekunden zu sehen. So etwas hat man noch nie vorher gemessen!

Dieser Blitz ist einer von zwei Blitz-Weltrekorden, den Fachleute am Dienstag vorgestellt haben. Beide wurden vor zwei Jahren gemessen. Beim zweiten Rekord ging es darum, wie weit sich ein Blitz über den Himmel erstreckte. Den längsten gemessenen Blitz gab es im Land USA und er war etwa 770 Kilometer lang. Zum Vergleich: Vom nördlichsten Zipfel Deutsch...

