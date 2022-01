Skispringen : Zwei Freunde auf dem Podest

Die beiden Skispringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind Freunde. Im Sport sind sie aber auch direkte Gegner! Da sie beide zu den besten Profis der Welt gehören, springt mal der eine besser und mal der andere. Am Samstag gewann Karl Geiger das Skispringen in Titisee-Neustadt. Sein Freund war aber nur ein wenig schlechter als er und landete auf Platz drei. So konnten sie beide auf dem Podest stehen.

Bald können die beiden auch zusammen zu den Olympischen Spielen fahren. Sie gehören zu dem Skispringer-Team, das nach China reist. Insgesamt nimmt der Trainer fünf gute Springer mit. Am Sonntag gab er die ganze Liste bekannt. Neben den beiden Freunden sind das Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.