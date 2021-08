Fußball : Zwei Trainer aus den USA

Im Land USA begeistern sich die Leute eher für Sportarten wie Basketball, Baseball oder American Football. Fußball ist dort längst nicht so beliebt wie bei uns in Deutschland. Trotzdem kommen einige richtige Fußball-Experten aus den USA.

Zwei von ihnen begegnen sich am Freitagabend in der Bundesliga: Jesse Marsch und Pellegrino Matarazzo. Jesse Marsch ist der neue Trainer von RB Leipzig, Pellegrino Matarazzo trainiert den VfB Stuttgart. Die beiden haben sich schon vor vielen Jahren als Studenten in den USA kennengelernt. Nun stehen sie als Trainer an der Seitenlinie. Jesse Marsch sagt...

