Behindertensport : Zweimal Gold beim Schwimmen

Taliso Engel erwischte einen richtig guten Tag. Schon am Mittwochmorgen hatte der Schwimmer einen neuen Weltrekord aufgestellt. Im Finale hat er den dann noch einmal geknackt!

Bei den Paralympischen Spielen in Tokio schwamm der 19-Jährige am Mittwoch eine weitere Bestzeit über 100 Meter Brust. «Ich habe mich großartig gefühlt», sagte er. Damit holte der Weltmeister und Europameister die erste deutsche Goldmedaille für das deutsche Schwimm-Team seit den Spielen im Jahr 2012. Was Taliso kann, kann ich auch, dachte sich Elena ...

