Rodeln : Zweimal Gold im Rennrodeln

Überglücklich strahlt die Rennrodlerin Julia Taubitz in die Kameras. Dafür hatte die 24-Jährige auch allen Grund. Bei der Rennrodel-Weltmeisterschaft in Schönau am Königssee in Bayern holte sie am Sonntag ihre zweite Gold-Medaille bei dieser WM.

Sie siegte in der Disziplin Einzel. Am Freitag hatte sie schon in der Disziplin Einzel-Sprint gesiegt. Beim Einzel rasen die Rodler zweimal einen Eiskanal hinunter, beim Sprint nur einmal. Wie auch am Freitag landeten auf den Plätzen hinter Julia Taubit...

