Fußball : Zweimal ins eigene Tor

Das Ergebnis nach dem Fußballspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg lautete 4:1. Nicht so ungewöhnlich? Ein bisschen schon! Denn zwei ihrer vier Tore hatten die Leverkusener gar nicht selbst geschossen. Gezählt wurden auch zwei Eigentore des FC Augsburg. Im Abstand von etwa zehn Minuten hatten Augsburgs Spieler Iago und Florian Niederlechner unabsichtlich in ihr eigenes Tor geschossen.

«Das tut weh», sagte der Augsburger Torwart Rafal Gikiewicz nach dem Spiel am Samstag. Für seine Mannschaft läuft es in der Bundesliga bislang insgesamt noch nicht so gut. Augsburg steht in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. Allerdings hat die Bundesliga ja auch erst vor Kurzem begonnen. Es kommen also noch viele Spiele....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.