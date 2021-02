Nachwuchs : 50. Breitmaulnashorn-Baby im Serengeti-Park geboren

Es ist ein Mädchen. Und einen Namen hat es auch schon: Salma. Der Serengeti-Park im niedersächsischen Hodenhagen sieht in der Geburt des Tier-Babys einen Beitrag zum Artenschutz.

Hodenhagen | Im Serengeti-Park Hodenhagen in der Lüneburger Heide ist das zweite Breitmaulnashorn-Baby in diesem Jahr geboren worden. Die 22-jährige Kuh Claudia brachte ihr sechstes Kalb zur Welt, teilte der Park am Dienstag mit. Das kleine Weibchen bekam den Nam...

