Popsängerin : Adele kündigt Konzerte in London an

Im nächsten Sommer soll es soweit sein: Popstar Adele tritt live in London auf.

London | Nach fünfjähriger Pause tritt die britische Sängerin Adele 2022 wieder in Großbritannien auf. Der Superstar kündigte am Dienstag in den sozialen Netzwerken Konzerte für den 1. und 2. Juli im Londoner Hyde Park an. „Oiii Oiiiiiiiiiiiii“, schrieb die 33-jährige Britin und setzte ein Herz-Emoji dazu. Die Auftritte finden demnach im Rahmen des BST Hyde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.