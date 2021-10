Fortsetzung von „Hello“ : Adele veröffentlicht „Easy On Me“: Wie gut ist der neue Song?

Sechs Jahre hat sich Adele mit ihrem neuen Song Zeit gelassen. Jetzt ist er da, und die Fans stehen Kopf. Nach zwölf Stunden haben schon über 20 Millionen Menschen das Video angeklickt. Aber wie gut ist "Easy On Me"?

Schwerin | Es ist fast, als wäre es gestern gewesen. Das alte Haus, die Autofahrt, alles in Schwarzweiß. Das Klavierintro. Und doch liegen sechs Jahre zwischen „Hello“ und „Easy On Me“. Sechs Jahre, in denen Adele geheiratet und eine Auszeit genommen hat, sich wieder scheiden ließ, durch die Gazetten getrieben wurde und sich vielleicht auch treiben ließ. Sechs J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.