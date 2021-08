Festspiele : Barbara Freys Ruhrtriennale eröffnet

Im Morgengrauen erklingen die ersten Klaviertöne in der riesigen Maschinenhalle. Die renommierte Ruhrtriennale ist eröffnet - „ohne lautes Getöse“.

Gladbeck | Mit einem „Konzert im Morgengrauen“ in der riesigen Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck hat am Samstagmorgen die neue Ruhrtriennale begonnen. Zu hören war unter anderem Klaviermusik von Maurice Ravel. Das renommierte Opern-, Schauspiel- und Musikfestival in ausrangierten Industriegebäuden des Ruhrgebiets steht in diesem und den beiden folgenden Jahr...

