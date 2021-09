Abschied : Berliner Kunstsammler und Mäzen Pietzsch gestorben

Nach längerer Krankheit ist der Berliner Kunstsammler und Mäzen Heiner Pietzsch im Alter von 91 Jahren in einer Klinik gestorben. Er hinterlässt der Hauptstadt ein mehr als großzügiges Erbe.

Berlin | Der Berliner Kunstsammler und Mäzen Heiner Pietzsch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren nach längerer Krankheit in einer Berliner Klinik, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Mittwoch mitteilte. Noch vor zweieinhalb Wochen hatten Pietzsch und seine Frau an dem Festakt zur Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie teilgenomm...

