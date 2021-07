Irische Band : Bonos Sohn mit Inhaler an der Spitze der britischen Charts

Auch wenn Bonos Sohn mit in der Band spielt, Inhaler sind keine U2-Ableger. Und erfolgreich sind sie: Mit ihrem Debüt stürmen die jungen Iren auf der Insel gleich die Charts.

London/Dublin | Mit ihrem Debütalbum „It Won't Always Be Like This“ ist die irische Rockband Inhaler um Sänger Elijah Hewson, Sohn von U2-Frontman Bono, an die Spitze der britischen Charts gestürmt. Sie sind damit die ersten irischen Künstler seit 13 Jahren, die im Vereinigten Königreich den ersten Platz belegen. Zuletzt gelang dies der Band The Script 2008. Auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.