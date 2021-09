„Frauen haben heute eine Stimme“ : Claudia Schiffer: Supermodels haben die Frauen weitergebracht

Claudia Schiffer sieht Supermodels als Vorreiter der Frauenbewegung. Im Interview sagt sie, von wem sie am meisten gelernt hat und was sie trägt, wenn sie lässig und zugleich gut angezogen sein möchte.

Düsseldorf | Claudia Schiffer zeigt unter dem Titel "Captivate!" Modefotografie der neunziger Jahre im Düsseldorfer Museum Kunstpalast. Vor der Eröffnung der Schau am 15. September 2021 spricht sie über ihr Verständnis der Rolle des Supermodels. In den neunziger Jahren begann eine neue Ära in der Modewelt, in der die Supermodels gefeiert wurden. Sie waren die e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.