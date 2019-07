Tickets, Anreise, Timetable : Deichbrand Festival 2019: Das müssen Besucher wissen

Noch gibt es Tickets: 55.000 Besucher werden auf dem diesjährigen Deichbrand Festival in Nordholz bei Cuxhaven erwartet.

von dpa und cch

18. Juli 2019, 16:01 Uhr

Cuxhaven | Das Line-Up reicht von Dendemann und Tocotronic über Biffy Clyro und Fettes Brot bis zu The Chemical Brothers und Thirty Seconds to Mars: 55.000 Besucher werden beim diesjährigen Rockfestival Deichbrand bei Cuxhaven erwartet, das an diesem Donnerstag startet.

Auf drei Bühnen spielen die Musiker bis zum späten Sonntagabend, für den Auftakt im Palastzelt am Donnerstag sorgt Russkaja, den Abschluss am Sonntag bildet Marsimoto. Feine Sahne Fischfilet mussten ihren Auftritt krankheitsbedingt absagen. Den gesamten Zeitplan für das Deichbrand gibt es hier.

Noch gibt es Deichbrand-Tagestickets und Kombitickets

Die Wildcard und das Early-Bird-Ticket sind zwar bereits ausverkauft, aber bei den Kombi- (149 und 159 Euro) und Tagestickets (89 Euro) gibt es noch einige Kontingente. Alle noch verfügbaren Angebote können unter diesem Link bestellt und dann zu Hause als Print@Home-Ticket ausgedruckt werden.

Staus auf A27 und vor Elbfähre

Um Festivalbeginn und -ende wird es wieder voll: Wer über die Elbfähre von Glückstadt nach Wischhafen anreisen will, musste bereits am Donnerstagnachmittag mit zwei Stunden Wartezeit rechnen. Ähnlich wird es am Sonntag vor Wischhafen aussehen. Aktuelle Meldungen zur Elbfähre gibt es hier.

Eng wird es laut Polizei auch auf der A27, Höhe Moorbrücke (Bremerhaven). Wegen einer Baustelle ist dort bereits nur eine Spur in Richtung Cuxhaven frei. Eine Alternative zur A27 gebe es allerdings nicht.

Zoll kontrolliert Autofahrer

Zudem will der Zoll an der Autobahn verstärkt Autos kontrollieren. Bereits am Mittwoch hätten mehrere Beamte mit Spürhunden unter anderem Waffen und vor allem Cannabisprodukte sicherstellen können.

Das Hurricane Festival in Scheeßel im Juni und Deichbrand im Juli sind die größten Rockfestivals in Niedersachsen.



