Begehrter Filmpreis : Diese deutsche Netflix-Serie hat Chancen auf einen Golden Globe

Die bekannte Netflix-Serie einer deutschen Regisseurin ist für den begehrten Filmpreis nominiert worden.

Los Angeles | Die Netflix-Serie "Unorthodox" der deutschen Regisseurin Maria Schrader ist für einen Golden Globe nominiert. Das teilte der Verband der Auslandspresse am Mittwoch in Hollywood mit. Mehr in Kürze. ...

