Shortlist Deutscher Buchpreis : „Blaue Frau“ von Antje Rávik-Strubel: Komplex-elegant komponiert

Welcher Roman wird mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet? Am 18. Oktober 2021 wird der Preis vergeben. Wir stellen die sechs Titel der Shortlist auf den Prüfstand. Heute: "Blaue Frau" von Antje Rávik-Strubel.

Schwerin | Antje Rávik-Strubel geht mit einem beeindruckenden Roman über die persönliche und europäische Identitätsfindung sowie die Verarbeitung eines traumatischen Erlebnisses in das Rennen um den Deutschen Buchpreis. Verarbeitung eines Traumas Zu Beginn des Romans ist die Protagonistin Adina in einer Plattenbau-Wohnung in Helsinki gestrandet und arbeite...

