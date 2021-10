Musikcharts : Die Ärzte feiern ihr elftes Nummer-eins-Album

Für Demokratie und gegen Hakenkreuze. Auf ihrem neuen Album „Dunkel“ setzen die Ärzte ein Zeichen für die Demokratie. Damit haben sie die Charts erobert.

Baden-Baden | Die Ärzte können bereits ihr elftes Nummer-eins-Album in den deutschen Charts feiern. Mit ihrer neuen Platte „Dunkel“ setzte sich die Berliner Punkrock-Band gegen Schlagersänger Wolfgang Petry durch, der mit „Auf das Leben“ an zweiter Stelle folgt. Vorwochensieger Peter Maffay („So weit“) fällt auf Rang drei zurück, wie GfK Entertainment am Freitag...

