Roman : „Die Anomalie“: Kühner SciFi-Thriller von Hervé Le Tellier

Hervé Le Telliers Bestseller „Die Anomalie“ über geklonte Flugzeugpassagiere war eines der erfolgreichsten französischen Bücher der vergangenen Jahre. Jetzt gibt es das preisgekrönte Werk auch auf Deutsch.

Berlin | Die Welt steht vor einem Rätsel: Im März 2021 gerät eine Boeing auf dem Flug von Paris nach New York in heftige Wetterturbulenzen. Die Passagiere befürchten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen, am Ende aber gelangt die Maschine sicher an ihr Ziel. Alle Insassen sind unversehrt. Doch dann das: Genau drei Monate später landet die selbe Maschine no...

