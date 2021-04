Die ultimative Covid-19-Playlist : Rock 'n' Corona: Lockdown-Songs von Mick Jagger bis zu den Ärzten

Corona spornt die Kreativität von Musikern an. Wir haben uns auf Youtube durch die beliebtesten Lockdown-Songs gehört.

Schwerin | Mick Jagger hat's auch getan. So wie vor ihm die Ärzte, Dieter Hallervorden, Sebel, Danger Dan: Sie alle arbeiten sich in Songs an Covid 19 ab. Die Spannbreite der Songs reicht von betroffen bis verrückt, und sie kommt an, wie Zugriffszahlen bei Youtube belegen. Deshalb nun die ultimative und sehr persönliche Corona-Playlist. Mick Jagger und Dave G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.