„Rest der Republik“ - Berlin abgehängt? : Eine Welthauptstadt der Kunst liegt längst am Rhein

Berlin ist Hauptstadt - auch der Kunst? Nein. Köln und Düsseldorf sind als Kunststädte wieder eine Macht am Rhein.

von Dr. Stefan Lüddemann

07. April 2021, 09:00 Uhr

Düsseldorf | Wer bekommt das Bundesinstitut für Fotografie – Essen oder Düsseldorf? Die beiden Städte streiten gerade verbissen um das 125 Millionen Euro schwere Prestigeprojekt. Während die Planer Essens Zeche Zollverein als Standort favorisieren, legt sich Andreas Gursky, selbst Superstar der Fotokunst, für seine Heimatstadt am Rhein ins Zeug. Ganz gleich, welchem Standort Bundeskulturministerin Monika Grütters am Ende den Zuschlag geben wird – die beiden Nachbarstädte sind starke Standorte der Kunst mit Highlights wie sie Berlin gern hätte. Musensöhne nannten Berlin einst verträumt Spree-Athen. Von diesem Zauber ist wenig geblieben. Wo liegt Deutschlands Hauptstadt der zeitgenössischen Kunst? Wohl eher am Rhein als an der Spree. Düsseldorf und Köln bilden das Zentrum eines Netzwerkes, zu dem sich noch Essen und Bonn, Münster oder Bielefeld und Herford gesellen. Am Rhein schlägt das Herz der Kunst. Und zwar kraftvoll und vernehmlich. Hier weiterlesen: Übervater aller Aktivisten? Beuys in Düsseldorf.

Sammler verlassen Berlin

Aber waren nicht vor Jahren Sammler und Galeristen von Ruhr und Rhein Richtung Berlin aufgebrochen als ginge es einer neuen Morgenröte entgegen? In den ersten ein, zwei Jahrzehnten nach dem Mauerfall boomt Berlin. Leerstände, viel Platz: Die Kunstszene tobte sich aus in diesem Eldorado neuer Möglichkeiten. Köln und Düsseldorf wirkten mit einem Mal wie verlassene Königsschlösser, charmant, aber nostalgisch. Doch der Trend dreht gerade. Berlin und die Kunst: Aus der Liebesheirat ist ein Scheidungsdrama geworden. Thomas Olbricht und Julia Stoschek, Promis der Kunstsammlerszene, kehren nach Essen und Düsseldorf zurück. Andere tun es Ihnen gleich. Christian Friedrich Flick, einst von dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin begrüßt, holt seine riesige Kunstkollektion zurück in die Schweiz. Ein Investor hat die 2004 von Flick für acht Millionen von Flick sanierten Rieckhallen am Hamburger Bahnhof gekauft. Sie werden im September 2021 abgerissen. Flicks Kollektion, ein Riesenkonvolut mit Spitzenwerken von Baselitz bis Pipilotti Rist, ist heimatlos. Ein kulturpolitisches Desaster für Berlin. Hier weiterlesen: Flüchtlingsboot und Rettungsring - Ai Weiwei in Düsseldorf.

Mit Warhol und Ai Weiwei

Die Hauptstadt kann es einfach nicht. Das gilt nicht allein für den zum Gespött avancierten Hauptstadtflughafen, sondern auch für das als konzeptionslos kritisierte Humboldt-Forum oder das von den Stararchitekten Herzog und de Meuron konzipierte Museum der Moderne, das zum Millionengrab zu werden droht und jetzt schon wegen seiner problematischen Energiebilanz als Klimakiller gilt. Nicht nur Galeristen und Sammler, die einst nach Berlin ausgeschwärmt waren, kehren fast reumütig an den Rhein zurück. Düsseldorf und Köln pulsieren geradezu vor kultureller Energie. In Düsseldorf präsentierte Susanne Gaensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 2019 Ai Weiwei, die weltweite umworbene Kulturikone, gleich in zwei Häusern. Ein Hauptstadtformat – in Düsseldorf. In Köln punktet Yilmaz Dziewior in seinem Museum Ludwig gerade mit einer Andy Warhol-Schau der Superlative. Und ab Mai 2021 startet das ganz große Projekt: 100 Jahre Joseph Beuys. Zum Jahrestag des Kunst-Schamanen zeigt NRW sein Werk, an unzähligen Orten, in ganzer Fülle. Eine Weltfigur der Kunst am Rhein: Das ist kaum zu überbieten.

Freude am Schönen, Lust am Neuen

Woran liegt das? Vielleicht daran, dass sich in dieser Region, anders als bisweilen in Berlin, niemand an einem Hauptstadtmythos verheben muss. Was woanders mühsam versucht wird, am Rhein ist man es: Eine weltweit ausstrahlende Metropole der Kunst. Freude am Schönen, Lust am Neuen – die Leidenschaft für die Künste liegt am Rhein scheinbar in der Mentalität. In Wirklichkeit verdankt sich die kulturelle Energie dieser Kunstzone einer langen Historie und einer ungemein dichten Vernetzung. Bestens bestückte Museen, leidenschaftliche Privatsammler, die renommierte Düsseldorfer Kunstakademie, dazu führende Kunstformate von der Kölner Messe Art Cologne bis zu den Münsteraner Skulptur Projekten machen diese Region zu einem einzigen Hotspot der Kunst. Am Rhein passiert Kunst, pausenlos, auch im Alltag. Kunststars wie Katharina Sieverding, Thomas Schütte oder Andreas Gursky sieht man beim Einkauf oder im angesagten Bistro. Ständig wird über Kunst gesprochen, wird Kunst gehandelt, gesammelt, teuer bezahlt – und diskutiert. Keiner, der sich auf sich hält, ist bei den prachtvollen Vernissagen nicht dabei.

Federico Gambarini

Netzwerk für den Erfolg

Die Mischung machts. Der Spruch klingt abgegriffen, trifft aber das Geheimnis der Kunstszene am Rhein. Viele Akteure, wichtige, aber nicht zu dominante Institutionen – so gelingt eine kreative Szene, die nicht, wie bisweilen in Berlin, an schwerfälligen Verwaltungen erstickt und an lieblosem Umgang leidet. Die Szene am Rhein ist neu zum Musterbeispiel einer dezentralen und eben deshalb erfolgreichen Kunstszene avanciert. Wo sich 1979 Joseph Beuys und Andy Warhol, in der Galerie Hans Mayer am Düsseldorfer Grabbe-Platz, wird gern rheinländisch geredet und weltstädtisch gefühlt. Berlin ist hier fern. Für wen sich Monika Grütters beim großen Feilschen um das Deutsche Fotoinstitut auch entscheiden wird – die Kunstmetropole an Rhein und Ruhr wird der Gewinner sein. Passt irgendwie – in das Bild des Erfolgs.