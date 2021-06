Saison mit Corona-Vorbehalt : Elbphilharmonie: Live statt Lockdown - kraftvoll aus der Krise

Auch wenn die Pandemie mit Unwägbarkeiten droht: Die Elbphilharmonie geht mutig in die nächste Spielzeit. Dabei setzen die vielfältigen Kompetenzen von Intendant Christoph Lieben-Seutter besondere Aktzente.

Hamburg | Normalität? Liegt in der Hamburger Elbphilharmonie noch in einer gewissen Ferne. Noch dürfen nur 600 Gäste in den Großen Saal, aber Intendant Christoph Lieben-Seutter hofft auf baldige Besserung. Ein Kaffee vor dem Konzert, ein Wein in der Pause? Verbietet die Hamburger Corona-Verordnung noch. Absagen gibt es auch noch, und trotzdem – oder gerade desw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.